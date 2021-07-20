Москва, , 13:18 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин положительно оценивает работу главы Хабаровского края Михаила Дегтярёва. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Михаил Дегтярев Khabkrai.ru

«Вы знаете, что он [Дегтярёв] недавно общался с президентом — докладывал, как обстоят дела в крае. Президент положительно оценивает работу [губернатора Хабаровского края]», — сказал Песков.

По его словам, федеральные власти «достаточно чутко» относятся к просьбам, идущим в адрес федеральных ведомств со стороны руководства региона.

Песков подчеркнул, что проблем в регионе много, и Дегтярёв прикладывает много усилий по их решению.