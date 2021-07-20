Рыбинск, Ярославская область, 20 июля, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области столкнулись автобус и бензовоз. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ГИБДД Рыбинска.

Vk.com/ АвтоНовости Рыбинск Бензовоз на обочине

Авария произошла около 4 часов утра 20 июля на перекрестке улиц Гражданская и Бабушкина. Перекресток регулируемый, но в ночное время горит мигающий желтый. Автобус марки «ПАЗ» совершал движение по главной дороге, бензовоз двигался по второстепенной.

Vk.com/ Рыбинск: ЧП.ДТП Место происшествия

В ходе ДТП пострадал 59-летний водитель автобуса, он нуждается в амбулаторном лечении. После столкновения бензовоз врезался в забор, по предварительным данным разлива топлива не зафиксировано. По факту ДТП проводится проверка.