Симферополь, 20 июля, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение из-за непогоды объявлено на территории Крыма на 21 и 22 июля, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым.

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«По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением холодного фронтального раздела 21 и 22 июля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, крупный град. Усиление северо-западного ветра 20−25 м/с», — уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за сильной жары в западных, центральных и южных районах Крыма на период с 19 по 21 июля прогнозировалась чрезвычайная пожарная опасность.