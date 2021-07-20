Киев, 20 июля, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Киеве на улице Автозаводская задержали вооружённую женщину, подозреваемую в ограблении банка. Об этом сообщила 20 июля пресс-служба Национальной полиции города.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Ограбление банка

По данным правоохранителей, подозреваемая пришла в отделение «Укрсиббанка», бросила бутылку с зажигательной смесью и, угрожая пистолетом, забрала деньги у кассиров.

Позже подозреваемую задержали полицейские у входа в отделение. Сейчас её проверяют на адекватность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харьковской области неизвестные попытались поджечь частный дом, в котором живёт журналист, бросив три бутылки с зажигательной смесью.