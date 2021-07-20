Томск, 20 июля, 2021, 13:13 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области COVID-19 диагностировали у 114 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 июля в региональном оперштабе.

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За весь период пандемии в Томской области выявлено 35 860 носителей коронавируса, выздоровел 33 091 человек. За последние сутки список выздоровевших в регионе пополнился 24 фамилиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля в Томской области было подтверждено 109 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 22 человека.