Пекин, 20 июля, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Компания Xpeng представит в Китае новый электрический седан Xpeng P5 в шести версиях. Об этом сообщается на сайте компании.

Xpeng Xpeng P5

Стоимость новинки на китайском авторынке составит от 160 000 до 230 000 юаней (от 1,83 до 2,64 млн рублей). Покупатели смогут получить первые модели Xpeng P5 в октябре текущего года.

Xpeng P5 оснащается автопилотом XPilot 3.5. Данная опция позволяет автомобилю передвигаться по магистралям, городским дорогам, в пробках и на парковке почти без участия водителя. Для этого машина оборудована тринадцатью камерами высокого разрешения, двенадцатью ультразвуковыми датчиками, пятью радарами миллиметрового диапазона и двумя лидарами.

В список стандартного оснащения модели также входит интеллектуальное голосовое управление. При этом система обработки речи поддерживает непрерывный диалог, одновременно распознает голоса двух человек и позволяет дистанционно управлять дроном.

Под капотом Xpeng P5 установлен безальтернативный электродвигатель мощностью 211 л. с. Питает электрокар батарея ёмкостью от 55,9 до 71,4 кВт·ч. На одном заряде такой батареи можно проехать от 460 до 600 км (по циклу NEDC).

Напомним, Tesla Model 3 в Китае продается по цене от 250 900 юаней (2,87 млн рублей).

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