Медногорск, Оренбургская область, 20 июля, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Оренбургской области задержан 45-летний житель Медногорска. Его подозревают в сексуальных преступлениях против детей, сообщает СУ СКР по региону.

Дети

По версии следствия, в июне 2021 года мужчина совершил иные действия сексуального характера в отношении трёх детей в возрасте от пяти до десяти лет. Злодеяния оренбуржца квалифицированы как насильственные и предусматривают наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.

Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Следователь ходатайствует о заключении жителя Медногорска под стражу.