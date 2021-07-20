Белгород, 20 июля, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Поля с пшеницей выгорели в районе аэропорта в Старооскольском городском округе Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 20 июля в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области Пожар на поле с пшеницей

На неделе с 12 по 18 июля в Белгородской области зарегистрировано 20 случаев загораний сухой травы и мусора, причинами которых, в большинстве случаев, стали нарушение требований пожарной безопасности и поджог. Версию поджога рассматривают и в случае с пожаром под Старым Осколом — там 17 июля загорелись поля с пшеницей. Общая площадь возгораний составила 50 гектаров, на борьбу с огнём выезжали дежурные караулы пяти пожарно-спасательных частей и добровольная пожарная дружина Федосеевской территориальной администрации.

В целом, в регионе общая площадь, охваченная ландшафтными пожарами на минувшей неделе, превысила 2,5 тыс. кв. м.