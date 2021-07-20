Ульяновск, 20 июля, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжают каждые сутки умирать пациенты с коронавирусом. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Больница

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По сведениям на 20 июля, за последние сутки от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончались 14 пациентов. Таким образом, всего с начала пандемии в регионе умерли 1874 пациента с коронавирусом.

Напомним, что в Ульяновской области пересмотрен график выездов передвижных пунктов вакцинации от COVID-19. В частности, на базе приёмных отделений районных больниц организованы дополнительные прививочные пункты, которые работают в выходные, праздничные дни и дополнительно в вечернее время.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с 21 июля начнут действовать дополнительные меры ограничения. В частности, приостанавливается работа предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00.