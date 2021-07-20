Новосибирск, 20 июля, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Жителей Новосибирской области предупредили о надвигающейся аномальной жаре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

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Как сообщили ИА REGNUM в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23−27 июля в Новосибирской области местами ожидается аномально жаркая погода. Столбики термометром поднимутся до +30 градусов и выше.

Как сообщало ИА REGNUM, экстремальная жара прогнозируется в Воронежской области.

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