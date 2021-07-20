Аномальная жара надвигается на Новосибирскую область
Новосибирск, 20 июля, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Жителей Новосибирской области предупредили о надвигающейся аномальной жаре.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Жара
Следите за развитием событий в трансляции: «Жара и тропические ливни в умеренных широтах — все новости»
Как сообщили ИА REGNUM в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23−27 июля в Новосибирской области местами ожидается аномально жаркая погода. Столбики термометром поднимутся до +30 градусов и выше.
Как сообщало ИА REGNUM, экстремальная жара прогнозируется в Воронежской области.
Читайте также: Воронежцам вновь обещают экстремальную жару