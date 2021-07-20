Луганск, 20 июля, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Один военнослужащий Народной милиции (НМ) ЛНР получил ранения во время обстрела населённого пункта Калиново боевиками ВСУ. Об этом сообщили 20 июля в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Glava-lnr.info Народная милиция ЛНР

«20 июля в 10:00 вооружённые формирования Украины открыли огонь из стрелкового оружия с направления населённого пункта Новозвановка по населённому пункту Калиново, в результате чего получил ранение военнослужащий Народной милиции ЛНР», — сказано в сообщении.

В пресс-службе Народной милиции ЛНР отметили, что защитники Донбасса открыли ответный огонь по боевикам ВСУ из незапрещённых видов оружия.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что за сутки украинские силовики выпустили 21 единицу боеприпасов по территории республики.