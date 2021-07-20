Москва, , 13:02 — REGNUM Год пребывания Михаила Дегтярева в позиции исполняющего обязанности главы Хабаровского края завершается для него очень позитивно, считает Генеральный директор АНО «Институт региональных проблем» (ИРП) Дмитрий Журавлев.

Михаил Дегтярев Kabkrai.ru

«С одной стороны, конечно, Михаилу Дегтяреву тяжело в Хабаровском крае. Он оказался «пожарником не на своем пожаре». Часть общества требует от него вернуть предыдущего губернатора, а это вообще не в его компетенции. Он не президент страны, не генеральный прокурор, не председатель верховного суда. Но на него при этом давит часть хабаровской интеллигенции, и он, что говорится, получается «без вины виноватый», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«С другой стороны, как мне кажется, Михаил Дегтярев вполне состоялся как губернатор, даже в этих очень непростых условиях. Регион живет, регион работает экономические показатели региона улучшились. Михаил Дегтярев все-таки нашел общий язык с региональной элитой. Конечно, понять это можно только по косвенным признакам. Но то, что сейчас нет яркого противостояния «губернатор-варяг VS элита региона», это очевидно», — продолжил политолог.

«Это его главный успех, это показывает, что Михаил Дегтярев — взрослый, серьезный политик. Мы привыкли видеть представителей ЛДПР немного актерами, многие представители ЛДПР нас к этому приучили. Но как раз Михаил Дегтярев показал себя неплохим администратором и политиком. И мы можем прогнозировать самый благоприятный для него исход выборов», — завершил свой комментарий Дмитрий Журавлев.