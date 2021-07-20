Кишинёв, , 13:01 — REGNUM Безответственные компрадорские элиты Украины, Грузии и Молдавии больше устраивает внешнее управление, чем самостоятельная политика, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 20 июля, комментируя высказывания президента Молдавии Майи Санду.

Майя Санду European People's Party

Как сообщалось ранее, Санду заявила, что обсудила со своими коллегами из Киева и Тбилиси вопрос о том, как сделать «более глубоким« процесс евроинтеграции и способствовать будущему вхождению «в европейскую семью».

« У Украины, Грузии и Молдавии в последние десять лет в глаза бросаются две черты: с одной стороны, демонстрация своей всё более очевидной государственной и общественной несостоятельности и, с другой, — всё более громкие разговоры о «евроинтеграции», скором приёме этих стран в Европейский союз и НАТО.

Эти черты связаны между собой: безответственные компрадорские элиты больше устраивает внешнее управление, чем самостоятельная политика. Мы знаем это по нашим 1990-м годам. Быть самостоятельным значит нести ответственность; нахождение под внешним управлением значительную часть этой ответственности снимает. В одном случае можно сказать, что повышения коммунальных платежей, например, требуют кредиторы из Международного валютного фонда и без удовлетворения этих требований «европерспектива» для Украины или Грузии «будет закрыта». В другом, при дыре в бюджете, можно «перебиться» за счёт какой-нибудь субсидии, за которую потом, правда, придётся втридорога расплатиться своими ресурсами…

Главное же в том, что эти внешние управители будут охранять тот режим, который отвечает их интересам, и прикрывать нарушения им прав человека, политические репрессии в отношении оппонентов. И — использовать в своей политике давления на Россию. А компрадорские режимы, в свою очередь, будут в нужное время кричать о «российской угрозе». Наиболее наглядным примером в этом плане является Украина, но Грузия и Молдавия ушли от неё недалеко.