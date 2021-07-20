Ростов-на-Дону, 20 июля, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону дополнительные койки для пациентов с COVID-19 развернули на базе больницы № 6, сообщили ИА REGNUM в городской администрации. Это связано с ростом числа госпитализаций с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ковидный госпиталь стал четвёртым по счёту, действующим в Ростове-на-Дону в период третьей волны коронавируса. Ранее койки были свёрнуты.

ИА REGNUM сообщало, что в связи с ростом числа госпитализаций с коронавирусом в Ростовской области задействованы ранее закрытые инфекционные стационары.