Лос-Анджелес, США, 20 июля, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В полиции Лос-Анджелеса в американском штате Калифорния назвали причину, которая в конце июня привела к взрыву фейерверков и гибели людей. Как заявил на пресс-конференции шеф городской полиции Мишель Мур, инцидент произошёл из-за человеческой ошибки, передаёт CNN.

Взрыв петарды

Читайте также: При взрыве нелегальных фейерверков в США пострадали 16 человек

По его словам, в конце июня полицейские выехали на вызов для проверки сообщения о хранении нелегальных фейерверков владельцем одного из домов. Прибывшие на место сотрудники полиции в ходе обыска на заднем дворе обнаружили около 32 тыс. фунтов пиротехники (14 тыс. кг). Полицейские посчитали некоторые материалы опасными для транспортировки, поэтому было принято решение взорвать их на месте.

Взрывотехники оценили вес взрывчатки примерно в 16,5 фунта, однако после проведённого расследования выяснилось, что взрывчатые вещества весили более 42 фунтов. При этом грузовик для обезвреживания взрывчатых веществ был рассчитан только на 25 фунтов.

«Мы считаем, что человеческая ошибка привела к неправильному расчёту количества количества материала, загруженного в грузовик», — добавил глава департамента полиции Лос-Анджелеса.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва в Лос-Анджелесе 30 июня незаконно продаваемых фейерверков, которые были изъяты полицией, пострадали не менее 16 человек и в том числе — полицейские. Также в результате взрыва получили ущерб находящиеся рядом здания и автомобили, и что был частично разрушен грузовой автомобиль, куда грузили изымаемую пиротехнику.