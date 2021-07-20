Оренбург, 20 июля, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Оренбурге времени отключат фонтан в сквере возле Дома советов. Объект нуждается в ремонте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга Главный фонтан Оренбурга

Чтобы провести ремонтные работ по гидроизоляции чаши фонтана, потребуется несколько дней. Выявлено нарушение целостности объекта, в результате вода начала протекать в машинный зал.

Фонтан отключат 22 июля. Чаша будет осушена и загерметизирована специальным гидроизоляционным составом. Главный городской фонтан планируют запустить 26 июля.