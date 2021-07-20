Пекин, 20 июля, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Пятилетний план двустороннего сотрудничества планируют подписать представители Китая и Туркмении. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, сообщает агентство «Синьхуа».

Средняя Азия под влиянием КНР

По его словам, стороны планируют подписать ряд важных документов в транспортно-логистической сфере, в здравоохранении, биобезопасности, кибербезопасности и энергетике.

Ван И добавил, что Пекин планирует провести переговоры по возрождению «Великого шелкового пути». Министр отметил, что эти переговоры откроют новые возможности для сотрудничества между странами.

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