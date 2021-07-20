Астрахань, 20 июля, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Астраханской области 20 июля подтверждено 269 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Министерство обороны Италии Лабораторные исследования на COVID-19 в Италии

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Всего в регионе было зарегистрировано 40 тыс. 502 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1435 человек.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,11.