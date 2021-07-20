Москва, , 13:02 — REGNUM Администрация президента (АП) России — это коллектив с большим практическим опытом, способный эффективно справляться с самыми ответственными задачами. Об этом говорится в поздравлении президента РФ Владимира Путина по случаю 30-летия этого государственного органа.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава Российского государства поблагодарил действующих сотрудников администрации и ветеранов за труд и добросовестное отношение к делу. Он отметил роль этого органа — одного из ключевых в государстве — в решении и глубоком экспертном анализе приоритетных вопросов социально-экономического развития РФ, её внутренней и внешней политики.

Путин напомнил, что на протяжении десятков лет АП обеспечивает исполнение полномочий главы государства. Работа этого органа способствует укреплению и совершенствованию отечественной правовой системы.

В коллективе сложились свои традиции и профессиональные требования. В их числе — готовность работать в команде, действовать оперативно, слаженно, с полной самоотдачей, добавил он.

«Следование этим принципам помогает вам эффективно справляться с самыми ответственными задачами», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Читайте также: Нарышкин перечислил качества, ценимые в администрации президента РФ