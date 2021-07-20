Челябинск, 20 июля, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Заместитель министра экологии Челябинской области подозревается в превышении полномочий. Об этом сообщает областное управление СКР.

Выбросы в атмосферу

Следователи полагают, что гражданин, зная о запланированном рейде по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ во время неблагоприятных метеорологических условий, предупредил о нём представителя одного из промышленных предприятий. В итоге у последнего была возможность снизить выбросы и не попасться проверяющим.

Полицейские раскрыли это преступление. Расследование дела продолжается.