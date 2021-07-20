Оренбург, 20 июля, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки выявили 293 заражения коронавирусом, что на четыре превышает предыдущий суточный показатель, сообщает 20 июля оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число зарегистрированных носителей коронавируса в регионе с конца марта 2020 года составило 52 814. Оправились от болезни 45 022 оренбуржца. По причине коронавирусной инфекции скончались 1188 человек, в том числе пятеро за последние сутки.

На сегодняшний день в больницах лечение получают 1376 пациентов с COVID-19. Из них состояние 288 человек оценивается медиками как тяжелое.