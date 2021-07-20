Канберра, 20 июля, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Китай обвинил Австралию в лицемерии в связи с заявлениями Канберры о том, что «Пекин несет ответственность за массовый взлом программного обеспечения почтового сервера Microsoft». Ранее австралийское правительство возложило всю ответственность за хакерскую атаку на Китай. Об этом 20 июля сообщил телеканал Nine News.

Phoenix500 Китай и Австралия

Австралия обвинила в кибератаке Министерство государственной безопасности Китая. В свою очередь посольство КНР в Канберре выступило с заявлением, в котором объявило все претензии «безосновательными» и обвинило правительство Австралии в «подражании риторике США».

«Хорошо известно, что США занимались беспринципным, массовым и неизбирательным прослушиванием многих стран, включая своих союзников», — говорится в заявлении.

«Они являются чемпионами мира по вредоносным кибератакам … У Австралии также плохая репутация, например, прослушка мобильного телефона президента своей крупнейшей соседней страны, не говоря уже о том, что она выступала в качестве сообщника США в деле шпионажа в рамках разведывательного альянса Five Eyes», — отметили в китайском посольстве.

«Действия австралийского правительства, являются чрезвычайно лицемерными. Они напоминают действия вора, кричащего «ловите вора», — подчеркивается в заявлении.