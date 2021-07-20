Бали, Индонезия, 20 июля, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Десятки тысяч рыб в озере Батур на Бали умерли от отравления серой, сообщает CNN Indonesia.

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В Индонезии заявили, что погибло около 18 000 рыб. Убытки достигли 84 млн индонезийских рупий.

Выброс серы в озеро Батур происходит ежегодно, обычно с июля по сентябрь. Ядовитая сера поднимается со дна озера.

Тем не менее, в департаменте сельского хозяйства, продовольственной безопасности и рыболовства региона Бэнгли объяснили, что случай отравления серой на этот раз был самым масштабным.

Напомним, озеро Батур — это вулканическое кратерное озеро, расположенное в Кинтамани на Бали. Озеро образовалось в одном из гигантских кратеров в результате двух сильных извержений одноименного вулкана.