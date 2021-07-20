Берлин, 20 июля, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Немецкая компания Porsche представила новый кроссовер Macan 2022 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Porsche Porsche Macan GTS

Стоит отметить, что новинка лишилась версии Turbo. Максимальной версией кроссовера стала комплектация GTS.

Под капотом Macan GTS установлен шестицилиндровый мотор с двойным турбонаддувом объемом 2,9 л мощностью 434 л. с. Оснащенный опциональным пакетом Sport Chrono кроссовер способен достигнуть «сотни» за 4,1 с. Таким образом, Macan в комплектации GTS стал быстрее, чем в версии Turbo.

В качестве базового агрегата Macan оснащен 2,0-литровым V4 с турбонаддувом производительностью 261 л. с. и 400 Нм крутящего момента. Модель идет с полным приводом и семиступенчатой трансмиссией PDK с двойным сцеплением.

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