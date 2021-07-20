Ворсма, Нижегородская область, 20 июля, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В водоеме в Нижегородской области обнаружили тело пропавшего четырехлетнего мальчика, из-за болезни не ориентировавшегося в пространстве. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

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«В ходе поисковых мероприятий в водоеме, расположенном в городе Ворсма, водолазами извлечено тело пропавшего ребенка. В настоящее время следователи СК проводят его осмотр, назначается судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении.

Отмечается, что четырехлетний ребенок 19 июля ушел в 17:30 мск из дома в городе Ворсма Павловского района в неизвестном направлении, после чего было возбуждено уголовное дело об убийстве и организованы его поиски.

Также уточняется, что мальчик страдал заболеванием, из-за которого не ориентировался в пространстве и у него отсутствовали навыки коммуникации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вознаграждение за помощь в установлении местонахождения девятилетней девочки, пропавшей 18 июня в Залегощенском районе Орловской области, объявила полиция региона.