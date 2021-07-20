Киев, 20 июля, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Надежду на раскрытие убийства журналиста Павла Шеремета выразили в посольстве Германии на Украине. Об этом сказано в сообщении пресс-службы посольства, опубликованном 20 июля в социальной сети Twitter.

Kyiv.npu.gov.ua Взорванный автомобиль Павла Шеремета

«Пять лет назад жестоко убили Павла Шеремета, а злоумышленников до сих пор не поймали. Сегодня мы мыслями с ним и его семьей и продолжаем надеяться на полное расследование этого преступления», — заявили в представительстве.

20 июля место убийства журналиста в Киеве посетили его коллеги и близкие. Присутствующие договорились собраться у здания министерства внутренних дел Украины, чтобы потребовать раскрытия преступления. Они констатировали, что спустя пять лет заказчики убийства не установлены, а исполнители не наказаны.

Напомним, ранее Шевченковский суд Киева оставил двух подозреваемых в убийстве журналиста под домашним арестом. С третьей подозреваемой — Яной Дугарь — лично переписывается в интернете президент Украины Владимир Зеленский.