Канберра, 20 июля, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Китай и Австралия нашли еще одно «поле битвы» в рамках углубляющегося дипломатического противостояния между двумя странами. Об этом 20 июля сообщил австралийский телеканал Nine News.

Phoenix500 Китай и Австралия

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Ранее Пекин обвинил Канберру в срыве развертывания китайских вакцин на территории Папуа-Новой Гвинеи, самой густонаселенной стране в АТР. С соответствующим новостным материалом вышел номер китайского государственного таблоида Global Times.

«В течение многих лет страны боролись за влияние в Тихом океане, регионе, состоящем из 14 островных государств и территорий с населением около 10 миллионов человек, которая обладает стратегическими преимуществами для обеих сторон. Географическое расположение островов между США и Азией делает их ключевыми военными плацдармами и потенциальным местом для будущих военных баз Австралии или Китая», — отмечают австралийские журналисты.

Теперь и Канберра, и Пекин наперегонки пытаются предложить властям Папуа-Новой Гвинеи большие партии ковид-вакцины.