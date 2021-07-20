Самара, 20 июля, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Новейшие разработки представили компании из Самарской области на авиасалоне МАКС-2021. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

Russian.news.cn Космический корабль

Сообщается, что 20 июня в Жуковском начал свою работу XV Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. На этом мероприятии, которое проходит раз в два года, принимают участие ключевые фигуры международной и отечественной космической и авиационной промышленности.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров в первый день работы салона осмотрел стенд региона, на котором представлены ключевые разработки в авиакосмической отрасли.

«Так, «РКЦ «Прогресс» представил макеты ракетоносителей «Союз-2» и «Союз-5». Основной объем пусков в настоящее время приходится на ракеты-носители «Союз-2» этапа 1а и этапа 1б. С помощью данных ракеты-носителя осуществляется выведение космических аппаратов на низкие, средние, высокоэллиптические, солнечно-синхронные, геопереходные и геостационарные орбиты, а также выведение пилотируемых и грузовых кораблей к международным космическим станциям», — приводит пресс-служба слова генерального директора «РКЦ «Прогресс» Дмитрия Баранова.

Отмечается, что сейчас предприятие занимается разработкой перспективной ракеты-носителя «Союз-5», «которая должна обеспечивать запуски на высокоэллиптические, переходные к геостационарной, геостационарные орбиты и на отлетные траектории космических аппаратов различного назначения, а также выведение на низкие околоземные орбиты автоматических космических аппаратов».

На стенде региона ООО «Авиатех» представило самолет-амфибию Л-145. А ООО НПО «Аэроволга» презентовало модель самолета LA-8 SCALE.

«Самолет предназначен для эксплуатации в любых широтах и климатических зонах. Шасси самолета позволяют выполнять полеты с грунтовых полос, асфальта, бетона и снега. Максимальная дальность — 1200 км. Груз может быть размещен в носовом багажном отделении и в кабине самолета», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что на стенде области представлены разработки АО «Авиакор — авиационный завод», АО «Металлист-Самара», ООО «Авиатех», а также Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева.

«Мы представили два экспоната на выставке — это камера сгорания двигателя НК-38 и корпус промежуточной опоры двигателя НК-14СТ. Это очень важные изделия, которые сегодня очень востребованы при транспортировке газа. В перспективе планируем производить до ста изделий в год», — приводит пресс-служба слова коммерческого директора АО «Металлист-Самара» Александра Васильченко.

Отмечается, что на отдельном стенде Самарского университета был представлен беспилотный летательный аппарат «Бумеранг» и другие разработки.

«Самарский университет представляет линейку спутников АИСТ — АИСТ-1 и АИСТ-2, которые уже запущены и находятся в космосе, а также новинку — АИСТ-3. Это новая платформа, она легче, надежней и находится на уровне американских и китайских аналогов, даже в чем-то их превосходит», — сообщил ректор вуза Владимир Богатырев.