Канберра, , 12:54 — REGNUM Сегодня, 20 июля, федеральное правительство Австралии обвинило министерство госбезопасности Китая во взломе программного обеспечения почтового сервера Microsoft Exchange. Об этом со ссылкой на заявления министра внутренних дел Австралии Карен Эндрюс сообщил телеканал Nine News.

Хакеры Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В ходе утренней пресс-конференции Эндрюс отметила, что целью китайских хакеров стали тысячи компьютеров, принадлежащих частным лицам и австралийским компаниям. Она также подчеркнула, что атаки, спонсируемые правительством Китая, «предоставили возможность киберпреступникам, чтобы использовать частный сектор [Австралии] для незаконного получения финансовой выгоды».

Напомним, что 19 июля представители ЕС, США и Великобритании первыми обвинили Китай во взломе Microsoft Exchange.

По словам Эндрюс, атаки привели к «серьезным утечкам данных» и в основном имели место в январе этого года.

«В прошлом Австралия публично приписывала вредоносную кибер-активность Ирану, Китаю, Корее, Северной Корее и России», — заявила министр внутренних дел.

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