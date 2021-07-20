Алма-Ата, Казахстан, 20 июля, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой четыре произошло в 374 км к юго-востоку от Алма-Аты на территории Китая. Об этом сообщили в ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

skeeze Землетрясение

Подземные толчки зарегистрированы 20 июля в 7:27 (4:27 мск) в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Ближайшие населенный пункт — Караюлгун находится в 15 км к югу от эпицентра.

Напомним, 18 июля в 188 км к югу от Алма-Аты на территории Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,4. Сведений об ощутимости не поступало.