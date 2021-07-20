Турин, Италия, 20 июля, 2021, 12:39 — ИА Регнум. «Барселона» и «Ювентус» могут обменяться футболистами. Об этом 20 июля сообщает Get French Football.

Антон Зайцев Антуан Гризманн

В туринский клуб может перейти нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн, а в обратном направлении отправится аргентинский форвард Пауло Дибала.

Отмечается, что вариант обмена является инициативой «Барселоны».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может обменять Криштиану Роналду на форварда ПСЖ Мауро Икарди.