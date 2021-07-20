«Барселона» и «Ювентус» могут обменяться футболистами
Турин, Италия, 20 июля, 2021, 12:39 — ИА Регнум. «Барселона» и «Ювентус» могут обменяться футболистами. Об этом 20 июля сообщает Get French Football.
Антон Зайцев
Антуан Гризманн
В туринский клуб может перейти нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн, а в обратном направлении отправится аргентинский форвард Пауло Дибала.
Отмечается, что вариант обмена является инициативой «Барселоны».
Ранее сообщалось, что «Ювентус» может обменять Криштиану Роналду на форварда ПСЖ Мауро Икарди.