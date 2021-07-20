Элиста, 20 июля, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Галина Динкиева, занимавшая должность первого заместителя министра здравоохранения Калмыкии, утверждена в должности руководителя перинатального центра имени Шунгаевой. Об этом сказано в распоряжении за подписью главы республики Бату Хасикова.

KirillKoriakin Палата интенсивной терапии новорождённых в перинатальном центре

«Назначить Динкиеву Галину Капитоновну главным врачом бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Перинатальный центр имени О.А. Шунгаевой», — говорится в документе.

Ранее пост главврача перинатального центра в Элисте занимала Тамара Ермошкаева. Она ушла с должности по собственному желанию.

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