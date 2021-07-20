Красноярск, 20 июля, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки COVID-19 унёс жизни 21 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 июля в оперативном штабе региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

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За весь период пандемии в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 4220 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 85 619 носителей коронавируса, выздоровели 72 947 человек.