Чебоксары, 20 июля, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Чувашии за сутки резко выросло число случаев заражения коронавирусом, также зарегистрированы очередные летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба России

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По данным на 20 июля, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 28 503 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 64. Отметим, что сутками ранее коронавирус был выявлен у 59 жителей.

Выздоровели 25 933 человека, из них за последние сутки выписаны 55 пациентов. Доля выздоровевших в целом составляет 90,98%.

Умерли в пандемию 1655 пациентов с коронавирусом. Из них 19 июля скончались пятеро жителей Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе выездные пункты вакцинации в Чебоксарах будут работать возле магазинов и рынков.