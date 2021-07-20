Москва, , 12:33 — REGNUM Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, входящий в первую пятерку федерального списка партии «Единая Россия» на выборы в Государственную Думу, призвал кандидатов, агитаторов и сотрудников предвыборных штабов вакцинироваться в условиях работы с людьми.

Денис Проценко Kremlin.ru

«Для меня и нашей команды тяжелые больные, смерти — это не пустые слова. Мы не можем сказать, что пандемия завершена. Я призываю к соблюдению социальной дистанции, правильному ношению масок с их регулярной сменой и вакцинации. И, конечно, в современном мире должны быть использованы электронные площадки», — сказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, на брифинге, проведенном совместно с секретарем Генерального совета партии Андреем Турчаком.

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