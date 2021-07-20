Ярославль, 20 июля, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В Ярославле дополнительно отремонтируют две городские дороги — Мышкинский проезд и переулок Софьи Перовской. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент городского хозяйства мэрии.

Saferegion.ru Мышкинский проезд

Оба объекта планируется отремонтировать по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Ремонт будет переходящим: начать планируется в 2021 году, а завершить в следующем. В марте 2021 года мэрия уже начинала искать подрядчика на ремонт Мышкинского проезда, но потом аукцион на портале государственных закупок был отменен. Сейчас работы стартуют вновь.

«Реконструкция Мышкинского проезда. У нас в планах есть на сегодняшний день приступить к работам на данном участке. Там работы будут связаны с заменой инженерных коммуникаций и выносов инженерных коммуникаций. Объект будет вводиться в 2022 году, но приступим к нему уже в текущем году. Все соответствующие соглашения с департаментом дорожного хозяйства Ярославской области мы подписали. Все объекты появились в строчке по программе «Безопасные качественные дороги». Еще один дополнительный объект — это переулок Софьи Перовской, также объект двухгодичный, но максимально будем стараться завершить все работы в текущем году», — пояснил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.

На портале государственных закупок конкурсная документация на ремонт указанных улиц пока не публиковалась, видимо, аукционы по определению подрядчиков пока не объявлены. Перекресток Мышкинского проезда и улицы Лисицына является одним из мест концентрации ДТП в Ярославле.