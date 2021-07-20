Москва, , 12:33 — REGNUM Свои соболезнования в связи с террористическим актом в Багдаде выразил президенту Ирака Бархаму Салеху глава России Владимир Путин. Соответствующая телеграмма 20 июля обнародована на сайте Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Уважаемый господин Президент, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий террористического акта в Багдаде», — говорится в телеграмме.

Также Путин указал, что убийство десятков мирных граждан, включая женщин и детей, совершённое в канун священного праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам — ред.), «потрясает своей жестокостью и цинизмом».

«Решительно осуждаем это злодеяние и рассчитываем, что его организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание», — также отмечается в сообщении.

Кроме этого, российский лидер подтвердил готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия с партнёрами из Ирака в борьбе со всеми проявлениями терроризма и попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на одном из рынков Багдада произошёл взрыв, в результате чего погибли не менее 25 человек и еще 47 были ранены.