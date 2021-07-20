Москва, 20 июля, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Свои соболезнования в связи с террористическим актом в Багдаде выразил президенту Ирака Бархаму Салеху глава России Владимир Путин. Соответствующая телеграмма 20 июля обнародована на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Уважаемый господин Президент, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий террористического акта в Багдаде», — говорится в телеграмме.

Также Путин указал, что убийство десятков мирных граждан, включая женщин и детей, совершённое в канун священного праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам — ред.), «потрясает своей жестокостью и цинизмом».

«Решительно осуждаем это злодеяние и рассчитываем, что его организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание», — также отмечается в сообщении.

Кроме этого, российский лидер подтвердил готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия с партнёрами из Ирака в борьбе со всеми проявлениями терроризма и попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на одном из рынков Багдада произошёл взрыв, в результате чего погибли не менее 25 человек и еще 47 были ранены.