Красноярск, 20 июля, 2021, 12:26 — ИА Регнум. За сутки в Красноярском крае подтверждено 490 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 20 июля в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За всё время в крае выявлено 85 619 носителей коронавируса. Выздоровели 72 947 человек. За последние сутки список выздоровевших в крае пополнился 210 фамилиями.

По состоянию на 20 июля в регионе проведено 3 136 363 теста на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля в Красноярском крае выявили 492 носителя коронавируса, выздоровели 199 человек.