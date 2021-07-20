Ульяновск, 20 июля, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Ульяновской области 21 июля начнут действовать дополнительные меры ограничения в условиях пандемии коронавируса. Речь идёт об общепите и предприятиях сферы услуг, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Алена Соколова ИА REGNUM Кафе

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Врио губернатора Алексей Русских внёс изменения в указ о введении режима повышенной готовности. Согласно новой редакции, с 21 июля в Ульяновской области приостанавливается ночная работа предприятий общественного питания (с 23:00 до 06:00), исключение составят открытые площадки — веранды и террасы, но при условии заполняемости не более 50%.

Кроме того, до 50% от вместимости ограничивается количество посетителей фитнес-центров, СПА-салонов, аквапарков, бассейнов, бань, боулинг-клубов и караоке-залов.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области проведено более 1,017 млн лабораторных исследований на коронавирус, тесты сдали почти 975 тыс. жителей. Официально заражение коронавирусом выявлено у 62 512 жителей. В настоящее время под наблюдением находятся 14 611 контактных лиц.