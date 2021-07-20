Мурманск, 20 июля, 2021, 12:25 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявили 259 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Лидеры по приросту заболевших — областной центр (+128), Североморск (+19) и Кандалакшский район (+18). Всего на лечении с инфекцией находятся 7027 человек.

По данным штаба, за сутки в регионе скончались девять пациентов с коронавирусом. Общее число жертв инфекции выросло до 1467.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 июля, глава мурманского минздрава сообщил о стабилизации эпидситуации в регионе.