Севастополь, 20 июля, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Три версии автоаварии с пятью погибшими на трассе Симферополь — Ялта, произошедшей 19 июля, рассматривают следственные органы.

ДТП

По информации ГСУ СКР по Крыму и Севастополю, рассматривается версия о неисправности большегрузного автомобиля, а также проверяется версия об ухудшении состояния здоровья водителя фуры и о нарушении правил дорожного движения, сообщает «Крым24».

Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине дня 19 июля на автодороге Ялта-Севастополь водитель большегрузного автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с движущимися в попутном направлении Daewoo Nexia и Mercedes-Benz Sprinter, а затем выехал на встречную полосу и столкнулся с легковыми автомобилями Renault, Hyundai и Nissan. В аварии погибли водитель грузовика и четыре человека, находившиеся в Renault — водитель, его супруга, их 18-летняя дочь и 15-летний сын. Также пострадали пассажиры Hyundai. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.