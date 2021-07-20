Киев, 20 июля, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Украина не имеет будущего с Россией, поэтому движется в Евросоюз. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 20 июля в своём видеообращении.

Mfa.gov.ua Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Министр рассказал, что объединение «Ассоциированное трио» в составе Украины, Грузии и Молдавии — это попытка оторвать указанные страны от России.

«Возможно у нас и было общее прошлое с Российской Федерацией, но общее будущее у нас будет с другими», — подчеркнул Кулеба.

Чиновник считает, что Россия «себя дискредитировала, и мы не можем ей верить».

Кулеба отметил, что Украина, Грузия и Молдавия должны строить отношения с РФ, поскольку Россия является политической реальностью, но их будущее находится в Европе.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующем саммите «Восточного партнёрства» страны ЕС должны показать чёткое видение дальнейших отношений с Украиной, Грузией и Молдавией.