Ставрополь, 20 июля, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Ставропольском крае задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

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«Спецоперация ГУСБ МВД и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии: с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником Управления Алексеем Сафоновым — более 35 сотрудников», — отметил Хинштейн в ТГ-канале.

Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и так далее.

«По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: «от блатных номеров и пропуска большегрузов — до торговли песком», — уточнил парламентарий.