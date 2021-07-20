Москва, , 12:22 — REGNUM Партия «Единая Россия» призывает все политические партии подписать соглашение за безопасные выборы. В его рамках предлагается взять на себя «добровольные и осознанные обязательства» по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм.

Главная цель — защита здоровья граждан.

«Выборы в этом году проходят в необычных условиях. Все массовые мероприятия в рамках предвыборной кампании должны быть сокращены до минимума. Те из них, которые невозможно отменить — перевести в онлайн формат или проводить с минимальным количеством участников. Призываем кандидатов, агитаторов, сотрудников избирательных штабов обеспечить средствами индивидуальной защиты, неукоснительно соблюдая требования региональных властей. Безусловно, выборы важны, но еще важнее — безопасность наших граждан», — подчеркнул секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак на брифинге, который он провел вместе с главврачом Коммунарки Денисом Проценко в московской больнице №40.