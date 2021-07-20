Пекин, , 12:27 — REGNUM Обвинения США о якобы поддержке китайскими спецслужбами хакеров, которые осуществляют кибератаки, не имеют под собой никаких оснований. Об этом официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил 20 июля на регулярном брифинге.

Чжао Лицзянь China News Service

«Это в чистом виде продиктованные политическими мотивами клевета и попытки оказания давления», — подчеркнул Чжао Лицзянь и добавил, что Пекин решительно отвергает любые формы кибернападений.

Он добавил, что при расследовании инцидентов в киберпространстве важно наличие достаточных доказательств, а в случае с обвинениями США этого нет. Увязывать кибератаки с правительством стран следует осмотрительно.

В действительности больше всего кибератак в мире исходит из США, отметил китайский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля американские власти объявили хакеров, якобы связанных с министерством государственной безопасности КНР, ответственными за взлом корпорации Microsoft.

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