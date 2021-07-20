Китайский МИД заявил о необоснованных обвинениях США из-за хакеров
Пекин, 20 июля, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Обвинения США о якобы поддержке китайскими спецслужбами хакеров, которые осуществляют кибератаки, не имеют под собой никаких оснований. Об этом официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил 20 июля на регулярном брифинге.
«Это в чистом виде продиктованные политическими мотивами клевета и попытки оказания давления», — подчеркнул Чжао Лицзянь и добавил, что Пекин решительно отвергает любые формы кибернападений.
Он добавил, что при расследовании инцидентов в киберпространстве важно наличие достаточных доказательств, а в случае с обвинениями США этого нет. Увязывать кибератаки с правительством стран следует осмотрительно.
В действительности больше всего кибератак в мире исходит из США, отметил китайский дипломат.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля американские власти объявили хакеров, якобы связанных с министерством государственной безопасности КНР, ответственными за взлом корпорации Microsoft.
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