Тамбов, 20 июля, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 20 июля.

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Всего в регионе скончались 662 человека.

После выздоровления были выписаны 34 тыс. 666 пациентов, в том числе 31 человек — за последние сутки.