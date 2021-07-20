В Тамбовской области скончались ещё три пациента с COVID-19
Тамбов, 20 июля, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 20 июля.
Medicin.cap.ru
Койки для больных COVID-19
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Всего в регионе скончались 662 человека.
После выздоровления были выписаны 34 тыс. 666 пациентов, в том числе 31 человек — за последние сутки.