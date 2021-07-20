Санкт-Петербург, 20 июля, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Ленинградской области с начала 2021 года от присасывания клещей пострадали более 4 тыс. человек. Об этом 20 июля сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Ленобласти.

Richard Bartz Энцефалитный клещ

Только с 14 по 20 июля в области зарегистрированы 74 пострадавших от укусов клещей, в том числе 23 ребенка, что меньше, чем за предыдущую неделю, и ниже средних многолетних показателей.

Нарастающим итогом с начала года на 20 июля зарегистрировано 4039 пострадавших, в том числе 862 ребенка. Пострадавшие от укусов клещей зарегистрированы на территориях всех 17 районов области, больше всего пострадавших в Тихвинском — 739, Бокситогорском — 422, Волховском — 377, Подпорожском — 375, Киришском — 354, Всеволожском — 354, Гатчинском — 369 и Кингисеппском — 276 районах.

Исследован 3331 клещ, снятый с пострадавших. Вирус клещевого энцефалита (КВЭ) обнаружен в 31-м клеще (0,9%). На наличие возбудителя клещевого боррелиоза исследовано 2544 клеща — в 733 клещах обнаружены боррелии (28,8%), на наличие анаплазмоза и эрлихиоза — 1447 клещей, в 72 клещах обнаружен возбудитель эрлихиоза (4,9%), в 8-ми клещах — возбудитель анаплазмоза (0,55%).

«Зарегистрировано у трех детей: два случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом (в Тихвинском и Тосненском районах) и два случая заболевания клещевым боррелиозом (в Тихвинском и во Всеволожском районах). У ребенка из Тихвинского района одновременно подтверждены диагнозы — клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз. За аналогичный период 2020 г. у взрослых было зарегистрировано два случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом (Гатчинский и Подпорожский районы) и два случая заболевания клещевым боррелиозом (Тихвинский и Сланцевский районы)», — подытожили в управлении.