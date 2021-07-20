Вашингтон, 20 июля, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Бас-гитарист и вокалист рок-группы Blink-182 Марк Хоппус поделился новостями о своём состоянии здоровья. Об этом сообщило издание Billboard.

Онкология

По словам Хоппуса, химиотерапевтическое лечение даёт хорошие результаты. «Сканирование показывает, что химиотерапия работает! У меня впереди еще несколько месяцев лечения, но это лучшая из возможных новостей», — поделился музыкант.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2021 года Марк Хоппус рассказал о диагностированном у него раке. Однако он не уточнил, какой вид заболевания обнаружили медики.